Булыкин — о матче сборной России: «Все было очень грустно. Иран мог и выиграть этот матч»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением по поводу товарищеского матча национальной команды России против Ирана (1:1).

«Хорошо, что 1:1 вообще сыграли, Иран мог и выиграть этот матч. Очень много сборная России допускала ошибок у своих ворот, в защите были проблемы. Иран многое позволял себе в атаке, они были близки ко второму голу. Понятно, что матч товарищеский, но хотелось бы увидеть победу. Надеемся, что Ирак дома обыграем. Сегодня было все очень грустно», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.