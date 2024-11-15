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Сегодня, 17:59

Булыкин: «Тоже не помню соперников сборной России. Карпина можно понять»

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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина о том, что он не помнит соперников в 2024.

«Карпина понять можно. Играли с не очень сильными соперниками, без турнирной мотивации. Поэтому неудивительно, что тренер не помнит, с кем играли. Я тоже не помню. Самое главное, что ребята все приезжали, показывали хорошую игру. А то мы помним, как были претензии, потому что сборная играла в ничью с непонятными сборными: те же игры с Кенией или с Таджикистаном.

Но поменяли стратегию, сейчас играют для болельщиков. Сначала показывают результат основные футболисты, а потом играет ближайший резерв. Это правильная стратегия. Буду ли смотреть сегодняшнюю игру против Брунея? Посмотрю одним глазком. Кто будет в основном составе будет, кто будет забивать... Бруней приезжает вообще вторым составом, поэтому тут только вопрос, с каким счетом победит наша команда», — сказал Булыкин «СЭ».

Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.

Дарик Агаларов

Валерий Карпин
Дмитрий Булыкин
Сборная России по футболу

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