Булыкин считает, что сборной России не нужно играть с командой медиалиги

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное проведение матча между национальной командой и сборной медийной футбольной лиги.

Ранее голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев назвал бредом проведение данной игры, уточнив, что «бреда не должно быть наяву».

«Это не тот уровень для сборной России, чтобы с медиалигой играть. Я думаю, что у национальной команды есть официальные товарищеские матчи, которые она должна проводить. Это уже чересчур. Это то же самое, когда первый состав сборной играл со вторым, что никуда не годится. Игра с медиалигой никакой пользы не принесет.

Интересно было бы сыграть против них самому? Нет, конечно. Это совершенно другой уровень. Где медиалига играет? Собирает много болельщиков? Пусть играют. Это то же самое, как можно спросить, почему медиалига не играет в Лиге чемпионов? Давайте заявим медиалигу в Лигу чемпионов, тоже будет много болельщиков по всему миру. Но такого никогда не произойдет», — цитирует Булыкина «Спорт день за днем».

На клубном уровне Булыкин известен по выступлениям за «Локомотив», «Динамо», немецкий «Байер» и «Аякс».