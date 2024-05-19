Булыкин считает, что у Лантратова хорошие перспективы в сборной России

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил перспективы вратаря команды Ильи Лантратова в сборной России.

«У Лантратова хорошие перспективы в сборной, и это показала не только сегодняшняя игра, но и весь сезон. Лантратову ничего не нужно для совершенствования мастерства, он показал, что хороший вратарь. Дальше нужно так же надежно стоять и выручать, как это было сегодня, потому что для вратаря главное — надежность», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Лантратов выступает за «Локомотив» с 2023 года. В этом сезоне он проаел 33 матча за «Локомотив», в которых он пропустил 40 голов и девять раз сыграл «на ноль». В сентябре 2023 года Лантратов дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против Катара.