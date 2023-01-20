Булыкин согласен, что игрокам сборной России не должны были присваивать звания ЗМС после ЧМ-2018

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал высказывания известного комментатора Геннадия Орлова о несправедливости присвоения футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта по итогам выступления на чемпионате мира-2018.
«Я думаю, что нужно было хотя бы занять призовое место, чтобы получить звание заслуженных мастеров спорта. Все-таки другие спортсмены должны достичь очень больших высот, чтобы удостоиться такого статуса. А сборная России на чемпионате мира-2018 даже не вышла в полуфинал. Считаю, что такая награда для её игроков была незаслуженной», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.
На чемпионате мира в России национальная команда в групповой стадии обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1). А в 1/8 по пенальти обыграла Испанию (1:1, 4:3 по пенальти).
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Основные источники исследования