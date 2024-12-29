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29 декабря, 23:54

Булыкин выразил надежду на возвращение сборной России на международную арену

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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился пожеланиями на 2025 год.

«В 2025 году ожидаю возвращения команд из России, то есть сборных и клубов, на турниры УЕФА и ФИФА! Также надеюсь, что российский футбол будет продолжать прогрессировать. И, конечно, хотелось бы, чтобы интрига в РПЛ была до последнего тура, как в прошлом сезоне. Ну, и главное хочу всем пожелать здоровья, больше ярких эмоций и чтобы все добрые желания, загаданные в новогоднюю ночь исполнились в 2025-м!» — сказал Булыкин «РБ Спорт».

Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

Источник: РБ Спорт
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