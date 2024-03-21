Булыкин — об удалении Гайича: «Этот факт сыграл основную роль в разгромной победе России»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал корреспонденту «СЭ» эпизод с удалением защитника национальной команды Сербии Милана Гайича в товарищеском матче против России (0:4).

«Я скорее соглашусь с решением судьи, что это нарушение на красную карточку. Хотя тут сложно определить, какое решение было бы более правильным: желтая карточка и пенальти или красная и пенальти. Но факт, что Сербия рано осталась в меньшинстве, сыграл основную роль в разгромной победе России. Если бы не удаление, нашей сборной было бы намного сложнее, и таким бы счет точно не был», — сказал Булыкин «СЭ».

На 21-й минуте матча главный арбитр Арда Кардешлер после проверки ВАР удалил Милана Гайича, совершившего фол против Даниила Хлусевича в штрафной площади, и назначил 11-метровый удар. Пенальти реализовал Антон Миранчук.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Игра также пройдет в Москве на «ВТБ Арене».

(Денис Сафронов)