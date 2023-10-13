Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:43

Булыкин: «Впечатления от матча с Камеруном хорошие, результат шикарный»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от товарищеского матча сборных России и Камеруна (1:0).

«Впечатления от матча с Камеруном хорошие. И состав плюс-минус был боевой, и результат шикарный, и моменты были хорошие, и мотивация. Ощущения и эмоции уже намного лучше, чем было раньше», — приводит «Спорт День за Днем» слова Булыкина.

Также он высказался о замене форварда Федора Чалова на Александра Соболева в этой встрече.

«Может, дали поиграть и другим, но то, что забил — молодец. Это должно придать ему уверенности. А так — здорово, что есть нападающие. Попробовали потом высокорослого форварда, он забил, но гол был отменен из-за положения вне игры», — добавил специалист.

16 октября сборная России проведет еще один товарищеский матч. Команда Валерия Карпина встретится с Кенией. Игра состоится в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zdorovo-chto-u-rossii-est-napadayushchie-bulykin-o-zamene-chalova-na-soboleva-v-matche-s-kamerunom
Дмитрий Булыкин
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
3
Обсудить
Читайте также
«Доказала непричастность». Почему Россию исключили из МОК, а Исинбаеву — нет?
«Был в Сибири: утеплялся и пил водку. Россия и Бразилия — братья!» С кем играть сборной в условиях отстранения?
Путин рассказал о праздновании дня рождения с Токаевым и Мирзиёевым
Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления
Умерла актриса из фильма «Любовь и голуби» Галина Байнякшина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в октябре 2023: матч с Камеруном в Москве и Кенией в Турции
Кафанов: «Рассматривали Хайкина на этот сбор. Он кандидат в сборную»
Соболев — о съемках с дельфинами для ролика сборной: «Почувствовал себя на одной волне с ними, они ныряют, как я»
Харин: «Как только получил российское гражданство, сразу появилась мечта сыграть за сборную России»
Камоцци: «Обидно, что в основе сборной России не было ни одного игрока «Спартака»
Ринат Билялетдинов рассказал, с какими соперниками надо встречаться сборной России
Андреев поблагодарил РФС и Дюкова за организацию матча Россия — Камерун
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафанов: «Рассматривали Хайкина на этот сбор. Он кандидат в сборную»

Глебов назвал Камерун самым сильным соперником сборной России за последние два года