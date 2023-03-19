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Сегодня, 17:53

Булыкин — о повреждениях Миранчука и Головина: «Не вижу ничего странного»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о травмах полузащитника «Торино» Александра Головина и хавбека «Монако» Алексея Миранчука перед товарищескими матчами сборной России.

«Не вижу ничего странного. Сами футболисты и тренерский штаб определяют, что нужно игрокам в данный момент: сыграть или восстановиться. Это решают футболисты, если они сказали, что у них есть микротравмы, то это правда. Потому что давно Миранчук и Головин не были в сборной и с удовольствием бы приехали. Видимо, у них реально какие-то травмы, которые не позволят сыграть им в матчах за сборную», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.

Миранчук и Головин были включены в окончательный состав сборной России на мартовские сборы. Однако 18 марта стало известно о том, что оба игрока получили повреждения, срок восстановления от которых примерно равен сбору национальной команды.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005053578_bulyikin__o_travmah_golovina_i_miranchuka_ne_viju_nichego_strannogo
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Александр Головин
Алексей Миранчук
Дмитрий Булыкин
Сборная России по футболу
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