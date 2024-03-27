Булыкин: «Совмещение постов вредит и клубу, и сборной. Я против такого»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном продлении контракта с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

Ранее «СЭ» стало известно, что РФС намерен продлить с тренером договор до лета 2026 года.

«Совмещение не идет на пользу никому, это вредит и клубу, и сборной. Я против такого, конечно. В мире такого нигде нет, и это, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Но если уж других нет тренеров, то Карпина нужно оставлять. Решать РФС, но я бы не стал назначать клубного тренера», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Действующий контракт 55-летнего тренера с РФС рассчитан до 31 июля 2024-го. В марте национальная команда России под руководством Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0.