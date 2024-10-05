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Булыкин: «Если бы я руководил РФС, дал бы сейчас отдохнуть ребятам из сборной»

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Экс-игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ сборной Пакистана провести товарищеский матч с Россией.

«Многие [игроки] перегружены, сейчас как раз появилось время залечить травмы и подготовиться к оставшимся матчам первой части сезона. Если бы я был одним из руководителей РФС — дал бы отдохнуть ребятам из сборной. Раз нет соперников, то и смысла собираться сейчас нет. А вот во время ноябрьских сборов посмотрим, что к чему», — сказал Булыкин «СЭ».

5 октября медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал и глава федерации футбола Танзании Уоллес Кария отказали России в проведении товарищеской встречи в октябре. Представители обеих стран предложили провести этот матч в ноябре.

Как ранее сообщал «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

Матвей Михалев

Дмитрий Булыкин
Сборная России по футболу

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