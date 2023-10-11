Булыкин: «Хочется увидеть победу сборной России над Камеруном»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями в преддверии товарищеского матча между национальными командами России и Камеруна.

«Камерун — один из сильнейших соперников сборной России за последнее время. Конечно, это будет интересный матч. Хочется увидеть победу сборной России. Надеюсь, ребята порадуют болельщиков. Огромный плюс — матч пройдет в Москве, думаю, наши футболисты соскучились по этому ощущению. Ребята услышат гимн, увидят флаг. Это придаст огромной уверенности и мотивации», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.