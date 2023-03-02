0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:01

Буняк заявил, что российский футбол не заслуживает наказания

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Сербский экс-тренер «Уралана» Борис Буняк высказался об отстранении сборной России и российских клубов от международных турниров.

«Дисквалификация России — политическое решение, не имеющее ничего общего со спортом! Это автогол Европейского Союза, УЕФА и ФИФА. Российский спорт, прежде всего футбол, не заслуживает такого обращения и наказания. Но ничто не вечно, и это пройдет. Российский футбол не должен стоять на месте. Футбол развивается каждый день, и меняется с огромной скоростью. Если Россия не ускорится, может отстать еще больше. Россия должна конкурировать везде и во всем. Не надо изолировать себя», — приводит слова Буняка «Чемпионат».

Российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА решением, принятым этими организациями в марте 2022 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5016063-serbskij-trener-bunyak-o-bane-uefa-rossijskij-futbol-ne-zasluzhivaet-takogo-obrascheniya.html
Футбол
УЕФА
ФИФА
0
Читайте также
Овечкин забил в НХЛ впервые за месяц! Но «Вашингтону» устроили жесткий разнос
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
Лавров прибыл на заседание глав МИД стран G20 в Дели
Постпред РФ в Вене призвал МАГАТЭ к бдительности из-за оружия на АЭС
Полянский опроверг планы применения ядерного оружия на Украине
Госдеп США допустил продажу Тайваню боеприпасов для F-16
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ломовицкий: «Нам всегда говорили, что футбол вне политики, а выяснилось, что это просто слова»