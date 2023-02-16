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Сегодня, 13:02

Бушманов назвал хорошей новостью матч Иран — Россия

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о возможном товарищеском матче между сборными России и Ирана.

«Думаю, что хорошая новость. Сборной в любом случае нужно играть. Матч с Ираном будет на другом уровне, нежели игры против Узбекистана или Таджикистана. Настрой у нашей команды будет совсем другой, все будет иначе. Было видно, что в матчах против бывших республик союза ребята играли в пол силы, наверное. А против Ирана будет совсем другая мотивация. У болельщиков тоже интерес значительно повысится к этому матчу», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

По информации Tasnim со ссылкой на заявление президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, матч Россия — Иран должен состояться 22 или 23 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-match-protiv-irana-horoshaya-novost-u-sbornoj-rossii-budet-sovsem-drugoj-nastroj/
Евгений Бушманов
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