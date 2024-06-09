Бушманов — о победе сборной России над Белоруссией: «Было хорошее качество игры, многое получалось»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче против Белоруссии (4:0).

— Все понравилось. Встреча получилась хорошая, — приводит слова Бушманова «Евро-Футбол.Ру». — Было видно, что ребята играли с желанием, с удовольствием.

— Карпин заявил, что больше всего доволен отношением футболистов к игре. А вас что порадовало?

— Соглашусь с Валерией Георгиевичем. Было хорошее качество игры, многое получалось. Были опасения перед встречей, что может не хватить настроя, что ребята уже мысленно в отпуске после сезона. Но сыграло роль, что тренерский штаб правильно спланировал подготовку. Сначала дал футболистам отдохнуть несколько дней, потом они собрались, чтобы в удовольствие потренироваться и сыграть. В целом все получилось, как запланировали. Ребята уже успели соскучиться по мячу. Это сказалось. Была свежесть. Форму растерять парни не успели. Была легкость и желание поиграть в футбол в хорошей атмосфере. Думаю, болельщикам матч понравился. Такие встречи всегда придают уверенность. Мы победили в последних двух встречах с одинаковым счетом, обыграли сербов. Это здорово.

— В последних трех встречах с Сербией, Кубой и Белоруссией наша сборная выиграла 16:0. О чем это говорит?

— Забили очень много. Молодцы. Это говорит о том, что есть какая-то сыгранность и понимание, что требует Карпин. Футболисты это приняли и им это нравится.

Игра проходила 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Дубль за сборную России оформил Федор Чалов. По голу забили Иван Обляков и Константин Тюкавин.