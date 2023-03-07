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Сегодня, 12:58

Бушманов: «Все ребята из «Спартака» заслужили свой вызов в сборную»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на попадание десяти игроков московской команды в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Пока что это расширенный список, но то, что они попали все в этот список, говорит о том, что они себя здорово проявляют. Все ребята заслужили свой вызов в сборную. В «Спартаке» всегда уделяли огромное внимание молодым футболистам, сейчас это дает свои плоды. В команде всегда есть интересные и перспективные ребята. С приходом Абаскаля им стали больше доверять», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

В расширенный состав национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор попали Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Никита Чернов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Михаил Игнатов и Александр Соболев.

Сбор в Новогорске пройдет с 19 по 28 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-vse-desyat-rebyat-iz-spartaka-zasluzhili-vy-zov-v-sbornuyu-rossii/
Евгений Бушманов
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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