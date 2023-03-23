Бушманов ждет победы от сборной России в матче с Ираном

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матчей сборной России против Ирана и Ирака.

«Результат всегда должен стоять во главе, жду от сборной России сегодня только победы, по-другому никак. Главное, чтобы ребята показали правильный настрой и желание победить. Иран — сильный соперник, будет непросто, но постараться выиграть точно нужно. Особенно хочется, чтобы молодежь себя здорово проявили, у них должна быть повышенная мотивация. Играть за сборную — престиж. Так было всегда», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.