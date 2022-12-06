Бышовец назвал Качалина лучшим тренером за всю историю российского футбола

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, кого считает лучшим отечественным тренером за всю историю.

«Кого я считаю лучшим тренером в российской истории? У нас было много выдающихся тренеров. Конечно, это прежде всего Гавриил Качалин, который выиграл Олимпиаду и Европу. Международный уровень — это критерий результата.

Если мы сейчас отстаем в среднеевропейском IQ, то мы ниже его только по одной причине, что было только три тренера, которые работали с юношескими командами: Виктор Маслов, Бесков и Бышовец. Позволю себе нескромность назвать себя одним из них", — цитирует Legalbet специалиста.

Качалин начал тренерскую деятельность в 1945 году в «Трудовых резервах». Он также возглавлял такие команды, как «Локомотив», «Пахтакор», «Динамо» (Тбилиси) и «Динамо» (Москва).

Под его руководством сборная СССР выиграла два международных турнира — Олимпиаду (1956) и чемпионат Европы (1960).