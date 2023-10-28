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Сегодня, 12:45

Бышовец — о словах Игнатьева: «Я виноват в истории с «письмом четырнадцати»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец в разговоре с «СЭ» отреагировал на обвинения Бориса Игнатьева со скандальной историей «письма четырнадцати».

Игнатьев в интервью «СЭ» назвал Бышовца главным виновником этой ситуации.

«Я виноват в истории с письмом четырнадцати. Я тренер, за которого выступили игроки. Думаю, что Игнатьев прав. Практически вся команда, за исключением двух-трех человек, была за то, чтобы я возглавил национальную команду. Надо к этому добавить, что под моим руководством на чемпионате Европы в Швеции 1992 года мы претендовали на чемпионское звание. В группе мы не проиграли Германии, чемпиону мира, и Нидерландам, чемпионам Европы. Но внутренние интриги на чемпионате Европы сказались на игре с Шотландией, которую мы проиграли. Очень жалко, что так получилось с чемпионатом мира, у нас была очень талантливая сборная, которая могла добиться большого успеха и помочь в развитии нашего футбола в будущем», — сказал Бышовец «СЭ».

«Письмо четырнадцати» — открытое письмо игроков сборной России по футболу, написанное 17 ноября 1993 года, после матча в рамках отборочного турнира ЧМ-94 против сборной Греции в Афинах.

Анатолий Бышовец
Борис Игнатьев
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