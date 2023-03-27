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Сегодня, 10:21

Бышовец — о победе сборной: «После перерыва команда раскрепостилась»

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал «СЭ» результат товарищеского матча сборной России с Ираком (2:0).

«У меня хорошее впечатление осталось прежде всего от победы. А второе связано с тем, что не совсем объективно оценивали все, что происходило в первом матче, не учитывая объективных причин. Мне кажется, что обстановка в команде носит рабочую атмосферу. В составе мы увидели четверо спартаковцец, как адаптируются в команде дебютанты. Адаптация происходит не только внутри команды, но и на футбольном поле. Но и отсутствие опыта в какой-то степени было причиной психологической неготовности. Стоит сказать, что после перерыва команда раскрепостилась. После забитого мяча появилась уверенность. Приятное удивление получил от игры Пиняева и Облякова. В целом я считаю, что матчи очень полезные. Команда победила. Это хорошо. Играя дома, при таком энергетическом посыле болельщиков это тоже сыграло свою роль», — сказал Бышовец корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Сборная России в товарищеском матче обыграла Ирак (2:0) в Санкт-Петербурге.

Анатолий Бышовец
Сборная России по футболу
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