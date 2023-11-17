Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:48

Бышовец: «Думаю, матч сборных России и Кубы будет больше чем просто товарищеская игра»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Кубы.

«Думаю, что матч сборных России и Кубы будет больше чем просто товарищеская игра, учитывая тесные отношения между двумя странами. Что касается результата, то это сейчас не главное. В нашей сборной продолжают экспериментировать и вызывают новых футболистов. Какова будет практическая польза от этого матча? Прежде всего игра поспособствует укреплению отношений между главным тренером и игроками. Во-вторых, футболисты, которые не имеют достаточной игровой практики в клубах, смогут проявить себя здесь, за их действиями на поле будет интересно понаблюдать», — цитирует Бышовца RT.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1232458-byshovec-match-rossiya-kuba
Анатолий Бышовец
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
1
Обсудить
Читайте также
Биография Владимира Минеева: российский боец ММА снимался в кино и поехал на СВО
Тайсон Фьюри — Александр Усик: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира
В Москве после драки на стройке в отдел полиции было доставлено 139 человек
Орбан сравнил ситуацию с венгерским языком в Закарпатье при СССР и Украине
Зеленский допустил отступление ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре: заключительный сбор 2023 года
Гаджиев объяснил, почему матчи сборной России не поддаются прогнозам
Ирак, Куба или Кения? Угадай соперника сборной России по флагу
Бригада арбитров из Белоруссии будет работать на матче сборных России и Кубы
Булыкин: «Надеюсь, сборная России сделает мне подарок на день рождения»
Сборная России анонсировала матч с Кубой роликом с Карпиным: «Хватит, друзья»
Боярский считает, что матч против Кубы будет сложным для сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Гаджиев объяснил, почему матчи сборной России не поддаются прогнозам