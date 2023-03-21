Бышовец предложил назначить Джикию бессменным капитаном сборной России

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что у национальной команды должен быть один бессменный капитан.

«Капитан это не тот, кто выводит команду на матч, а лидер на поле, в раздевалке, в жизни. Его выбирают по определенным качествам, как футбольным, так и человеческим. Для меня это Джикия. Думаю, что в сборной России должны уже выбрать одного бессменного капитана», — сказал Бышовец Legalbet.

29-летний Джикия является капитаном московского «Спартака». Ранее он выводил с капитанской повязкой и сборную России.

23 марта россияне проведут товарищеский матч с командой Ирана на стадионе «Азади» в Тегеране. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.