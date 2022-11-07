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Сегодня, 16:33

Бышовец: «Карпин ответственен за «Ростов» и сборную России, он не мог оставить эти команды»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал новость о том, что Валерий Карпин вел переговоры с национальной командой Армении перед тем, как подписать новый контракт с Российским футбольным союзом (РФС).

«Карпин — российский тренер. У него есть обязательства перед сборной нашей страны и «Ростовом». Он не мог оставить эти две команды и уйти в сборную Армении. Валерий Георгиевич ответственен за «Ростов» и сборную России», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

5 ноября РФС продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Специалист возглавил национальную команду в июле 2021 года.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 17 ноября в Душанбе против Таджикистана и 20 ноября против Узбекистана в Ташкенте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-karpin-otvetstvenen-za-rostov-i-sbornuyu-rossii-on-ne-mog-ih-ostavit/
Анатолий Бышовец
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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