Бышовец — о победе сборной России над Ираком: «Было видно, что игроки переживают»

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче над Ираком (2:0).

«В первую очередь матч определяет результат. Результат есть. Мы посмотрели два разных тайма и могли наблюдать адаптацию дебютантов. Начало матча носило характер такой психологической неготовности, по игрокам было видно, что они немножко переживают. Это проявлялось в ошибках Песьякова и в обороне, где мы по-прежнему имеем большие проблемы», — цитирует Бышовца RT.

Ранее сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).