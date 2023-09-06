Бышовец: «Сам факт вызова в сборную России должен быть мотивацией для игроков»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от выступлений россиян в сентябрьских товарищеских матчах.

«Сборная собирается, в первую очередь думая о будущем! Тренеру национальной команды очень важно избежать процесса застоя. Для молодых игроков это шанс пообщаться со старшими, почувствовать свою востребованность. Мотивация для спортсменов — это сам факт вызова в сборную. Молодые футболисты общаются с тренерами, со звездами нашего футбола: Карпиным, Онопко, Писаревым — это огромный опыт. Выбранная концепция, считаю, правильная: она необходима и позволяет жить. Что касается сменивших спортивное гражданство футболистов, то не будем обобщать — это единичные случаи, связанные исключительно с национальными принципами», — цитирует Бышовца RT.

Сборная России два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября, матчи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».