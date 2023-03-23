Бышовец — о составе сборной России: «Карпин руководствовался блочным принципом»

Олимпийский чемпион Анатолий Бышовец поделился мнением о составе сборной России на мартовские товарищеские матчи.

«Карпин руководствовался блочным принципом, когда выбирались игроки. Он брал в расчет клубное взаимодействие, потому что это видно по плавности игры обороны и средней линии. И «Зенита», и «Спартака». И в целом я считаю, что этот принцип себя оправдал. Я был на базе и общался с игроками и с тренерами. У меня состоялся разговор с Зиньковским. И он как раз отметил, что такой подход к игре повлияет на зрелищность. Когда игроки друг друга знают, у них не возникает проблем в игре. Их пара с Хлусевичем, уверен, принесет пользу. Как и пара Караваев — Кузяев. Такой подход снимает проблему взаимодействий. Тут надо отдать должное главному тренеру», — приводит RT слова Бышовца.

Сегодня, 23 марта, прошел первый товарищеский матч сборной России против команды Ирана (1:1). 26 марта россияне сыграют с Ираком.