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Сборная России

Сегодня, 13:10

Бышовец заявил, что отказ сборной России от Кубка Азии вызывает недоумение

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказался об отказе Российского футбольного союза (РФС) от участия в азиатском Кубке.

«Отказ РФС от участия в Кубке Азии вызывает недоумение. Совершенно непрофессиональная оценка того, что может повлиять на усталость игроков. Провести десять туров в заключительной части чемпионата и устать? Мы наблюдаем большую ротацию в сборной: кажется, там не ограничены в количестве игроков. Кто будет думать о будущем футбола? В нынешнем составе сборной много молодых и неопытных игроков, для которых этот турнир мог бы быть полезным. Если говорить об игроках, у которых сильная нагрузка, в чем я очень сомневаюсь, то, конечно, нужно думать о перспективе. Я удивлен ограниченностью тех, кто планирует развитие российского футбола. Думаю, решения РФС больше способствуют его разрушению. Можно было бы взять игроков, которые сегодня стучатся в сборную России — это способные и талантливые ребята. В таком случае получился бы хороший задел на будущее. Почему не использовать эту подготовку?» — приводит слова Бышовца «Чемпионат».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5074849-byshovec-otkaz-sbornoj-ot-kubka-azii-vyzyvaet-nedoumenie-resheniya-rfs-razrushayut-futbol.html
Анатолий Бышовец
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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