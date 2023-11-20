Быстров назвал праздником победу России над Кубой: «Матч — кайф!»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» победу национальной команды над Кубой (8:0) в товарищеском матче.

«Праздник! Обыграли Кубу — 8:0! Матч — кайф! 40 тысяч болельщиков на стадионе в Волгограде. Соперник — соответствующий Кении, но сегодня наши ребята выложились, показали себя во всей красе», — сказал Быстров «СЭ».

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), и один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).