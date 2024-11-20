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Сегодня, 20:10

Деменко: «Сборной России лучше больше матчей проводить с Белоруссией или условным Ираном»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о последних результатах сборной России в товарищеских матчах.

«Для футболистов это статистика, для тренера — результаты. Но мы все понимаем, что на сегодняшний день на это вообще не надо обращать внимание, потому что мы не играем с теми соперниками, которые действительно создавали бы нам проблемы. Поэтому, я думаю, лучше бы нам больше матчей проводить с Белоруссией или условным Ираном. А я думаю, что сборная должна существовать, играть, проходить определенное общение игроков с тренерским штабом», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Сборная России в этом году провела пять матчей, во всех играх одержав победы с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Источник: Vprognoze
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