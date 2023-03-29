Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» поделился мнением о первом тайме матча России против Ирака (2:0).

— Много положительного. Например, что Осипенко как центральный защитник не очень уверенно себя чувствует в сборной. Детские ошибки допускал. Как он на это сам смотрит? Причем ладно, если бы это был молодой Литвинов. Вопросов бы не возникло. Но Осипенко уже 28 лет.

С любой другой командой уровнем выше мы бы получили трешку или четыре мяча в первом тайме. А во втором бы мучились. Положительный момент — в том, что мы все это видим. И не только мы, но и тренерский штаб. Я не понимал, почему в первом тайме они не играли высоко, почему Пиняев в 18 лет пытается исполнять роль лидера. Где все наши хваленые футболисты, как Соболев? Вот ты вышел в атаку — понимаю, что тяжело, мяча нет. Но когда идет передача, Пиняев бежит на всей скорости и прессингует, а Соболев идет пешком... Это касается и других игроков. Там нападающий должен рывок делать на всей скорости! Ты можешь просто показать, что готов биться?

Что-то может не получаться, но ты должен бежать на всей скорости. Этого не было в первом тайме. Карпин на установке им сказал, что ли: «Играйте назад, через Песьякова все атаки должны начинаться»? Ну нет, это бред. Когда в перерыве включили запись, он кричал: «Вперед!» А наши что делали? Отыгрывали назад на Песьякова, начинали возить мяч в своей штрафной.

Но такие матчи все равно нужны. [Карпин] попробовал центральных полузащитников, посмотрел, кто на что способен, кого пониже поставить, кого — повыше. С чистого листа мы не выйдем и не сыграем. Нужно устраивать как можно больше таких игр. А то все говорят, что это неизвестно что. Какая разница? Два матча было, а сколько пищи для размышлений, — сказал «СЭ» Быстров.

Матч прошел 26 марта в Санкт-Петербурге. Голы забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев.