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Сегодня, 20:50

Быстров — об ошибках Песьякова в матчах с Ираком: «Естественно, он виноват. Это слишком большая расслабленность»

Быстров отреагировал на ошибки Песьякова в матче против Ирака
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал ошибки вратаря Сергея Песьякова в матче национальной команды против Ирака (2:0).

— Хотели выходить через пас, для этого поставили Песьякова, который хорошо играет ногами, чтобы через него разыгрывать...

— Сколько лет его называют лучшим по игре ногами?

— Понимаю, о чем ты говоришь. Из тех вратарей, кто в принципе это делает, он делает это спокойно. Даже слишком. Карпин списывает [ошибки] на брак, но это слишком большая расслабленность. Понимаю, что в «Ростове» такое иногда проходит, но у них 11 человек знают, что делать. Здесь же сборная, все по-другому, нет ростовских партнеров. Один не туда побежал — и уже паника в ногах.

— Я не понял слов Карпина о том, что Песьяков не виноват — это технический брак. Кто тогда виноват?

— Естественно, он виноват. Когда футболист допускает одну ошибку, это можно списать на кочку, еще что-то. Но травка идеальная! Здесь просто расслабленность, мягко говоря. Когда ты выходишь из ворот, то должен понимать: если тебя накрывают, нужно долбануть этот мяч на 40-50 метров, чтобы никаких вопросов не было. А ты руками разводишь и ждешь, пока кто-то под тебя откроется. В последний момент начинаешь паниковать, искать решение, а его нет.

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Владимир Быстров
Сергей Песьяков
Сборная России по футболу
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