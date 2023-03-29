Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал ошибки вратаря Сергея Песьякова в матче национальной команды против Ирака (2:0).

— Хотели выходить через пас, для этого поставили Песьякова, который хорошо играет ногами, чтобы через него разыгрывать...

— Сколько лет его называют лучшим по игре ногами?

— Понимаю, о чем ты говоришь. Из тех вратарей, кто в принципе это делает, он делает это спокойно. Даже слишком. Карпин списывает [ошибки] на брак, но это слишком большая расслабленность. Понимаю, что в «Ростове» такое иногда проходит, но у них 11 человек знают, что делать. Здесь же сборная, все по-другому, нет ростовских партнеров. Один не туда побежал — и уже паника в ногах.

— Я не понял слов Карпина о том, что Песьяков не виноват — это технический брак. Кто тогда виноват?

— Естественно, он виноват. Когда футболист допускает одну ошибку, это можно списать на кочку, еще что-то. Но травка идеальная! Здесь просто расслабленность, мягко говоря. Когда ты выходишь из ворот, то должен понимать: если тебя накрывают, нужно долбануть этот мяч на 40-50 метров, чтобы никаких вопросов не было. А ты руками разводишь и ждешь, пока кто-то под тебя откроется. В последний момент начинаешь паниковать, искать решение, а его нет.