Быстров — о победе сборной России над Ираком: «Кроме светлого пятна в лице Пиняева и вспомнить нечего»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал победу национальной команды над сборной Ирака (2:0).

«Сборная Ирака наверняка нас просматривала. Они знали, что нужно прессинговать, в первом тайме у них идеально получалось. До перерыва наши играли ужасно. Кроме светлого пятна в лице Пиняева, пары действий Облякова и Литвинова больше и вспомнить нечего. Командной игры не было. Тренер, наверное, сказал выходить низом из обороны. Но вы же осознаете, что уже третий или четвертый раз вас накрыли у своей штрафной. Можно же что-то изменить! Три наших опорника: Фомин, Глебов, Пруцев — не могли сделать обычный треугольник в середине поля, выйти за счет паса. Если таких матчей не будет, как тренерскому штабу понимать, кто с кем может играть и кто как реагирует на стрессовые ситуации? Песьяков показал, что, когда тяжело, он ошибается. Это тоже пища для размышления тренеру вратарей», — сказал Быстров «СЭ».

Матч прошел 26 марта в Санкт-Петербурге. Голы забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев.