Быстров: «Давно не играли дома, хотели, чтобы игроки разорвали Ирак, этого не случилось»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал последний матч национальной команды против Ирака (2:0).

— Какие впечатления произвел последний матч сборной России?

— Атмосфера более-менее живая — 23 тысячи, тепло, хорошо, ровный газон. Для болельщиков все условия созданы. Развлекухи много, еда есть, детей можно отдать в специальные комнаты. Давно не играли дома, но, как бы мы ни хотели, чтобы игроки разорвали Ирак, этого не случилось. Все футболисты из разных клубов — взаимодействие не на таком уровне, как хотелось бы видеть Карпину и всему тренерскому штабу. Кто в лес, кто по дрова. Хотели выходить через пас, для этого поставили Песьякова, который хорошо играет ногами, чтобы через него разыгрывать...

Сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране, а в Санкт-Петербурге победила команду Ирака (2:0).