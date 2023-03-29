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Сегодня, 22:05

Быстров: «Пиняев напоминает Аршавина. Он не боится брать игру на себя»

Быстров сравнил Пиняева с экс-игроком сборной России Аршавиным
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» сравнил полузащитника Сергея Пиняева с экс-игроком сборной России Андреем Аршавиным.

— Пиняев больше напоминает Аршавина. Это же видно. Он тоже не боится брать игру на себя. Да, не все обводки проходили, но этого достаточно. Доводили мяч до него, и я начинал кайфовать от футбола! Сразу забывается первый тайм, нелепые ошибки Песьякова и Осипенко. Поэтому отдавайте ему мяч — вот ваша сильная сторона. А если справа так же будет действовать Зиньковский, то любой команде будет тяжело против вас, — сказал Быстров «СЭ».

18-летний Пиняев принял участие в товарищеском матче сборной России против команды Ирака (2:0), который прошел 26 марта. В этой встрече он отметился забитым мячом и стал самым молодым автором гола в истории сборной страны.

Андрей Аршавин
Владимир Быстров
Сергей Пиняев
Сборная России по футболу
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