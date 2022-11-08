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Сегодня, 18:46

Бывший футболист юношеской сборной России Багринцев получит армянский паспорт

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Эдуард Багринцев, ранее выступавший за юношескую сборную России, получит армянский паспорт для выступления в составе национальной команды Армении.

Отец Багринцева по национальности армянин, мама наполовину армянка.

«Я очень рад приехать в Армению, я подал документы для получения армянского паспорта. В ближайшее время я приеду, чтобы получить армянский паспорт. Я очень жду вызова в сборную Армении», — приводит слова Багринцева Metaratings.ru.

Всего за юношескую сборную России Багринцев сыграл 34 матча, в которых забил 8 голов и отдал одну голевую передачу.

19-летний футболист является воспитанником ЦСКА. В сентябре 2022 года он перешел в словацкий клуб «Дубница», подписав контракт до лета 2024. Соглашение предусматривает опцию обратного выкупа трансфера футболиста.

В текущем сезоне полузащитник сыграл в составе «Дубницы» 9 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: metaratings.ru
Молодежная сборная России по футболу
Сборная Армении по футболу
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