Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» оценил появление 10 игроков «Спартака» в расширенном списке сборной России.

«Большое количество игроков «Спартака»? Прерогатива тренерского штаба сборной определять игроков, которые могут быть вызваны. В последних играх было очень большое количество молодых, которые выходили в старте. Почему бы и не дать им возможность сыграть? Все это решает тренер сборной России Валерий Карпин и его штаб», — сказал Газзаев «СЭ».

В понедельник, 6 марта сборная России объявила расширенный состав на мартовский сбор, который пройдет с 19 по 28 марта.