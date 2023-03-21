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Сегодня, 18:17

Байдачный: «Семин или Газзаев могут сменить Карпина в сборной России»

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Бывший главный тренер «Ростсельмаша» Анатолий Байдачный прокомментировал слова Валерия Карпина о том, что он может покинуть сборную России.

«Это личный взгляд Карпина. У каждого свои понятия. Я бы сдержался. Это страна, это честь. Может, Карпин так считает, а я считаю по-другому. Мы же не знаем всей подоплеки. Может, был какой-то нелицеприятный разговор или еще что-то. Надо просто посмотреть дальнейшее развитие событий и потом уже делать какие-то выводы», — приводит слова Байдачного «РБ Спорт».

Также собеседник предположил, кто бы мог занять место Карпина на посту главного тренера.

«Семин — прекрасный тренер. Тренировал сборную. Конечно, он может. Валерий Георгиевич Газзаев может сменить. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов? Семин и Газзаев — люди, с которыми я работал и против которых играл. Много лет с ними дружу. Знаю их уровень. Поэтому я могу о них говорить. А о Галактионове вообще не знаю. И не могу о нем судить», — добавил он.

В ноябре 2022 года РФС продлил контракт с Карпиным до 1 августа 2024 года.

23 и 26 марта сборная России проведет товарищеские матчи против сборных Ирана и Ирака в Тегеране и Санкт-Петербурге соответственно.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-bajdachny-j-semin-ili-gazzaev-mogut-smenit-karpina-v-sbornoj-rossii/
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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