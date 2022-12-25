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Сегодня, 17:12

Чернышов о переходе РФС в Азию: «В союзе уверены, что Австралия, Япония и Южная Корея захотят с нами играть?»

Андрей Чернышов не уверен, что в Азиатской конфедерации футбола ждут РФС
Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мне в этой ситуации пока одно непонятно — в Европе с нами практически никто не хочет играть, верно? Но в Азиатской конфедерации футбола тоже не все страны дружественно к нам относятся. В РФС точно уверены, что Австралия, Япония и, например, Южная Корея захотят с нами играть? А если они откажутся, что будет тогда? Я не видел новостей, чтобы в АФК конкретно заявляли, что все их страны-участники нас там ждут.

Пытаться можно войти в любую конфедерацию — и в африканскую, например, но ждут ли нас там?

Я за то, чтобы наша сборная и клубы играли официальные международные матчи, разумеется, что приоритетом является Европа, но ведь там не дают четкого ответа, когда нас смогут вновь допустить к соревнованиям. Ситуация очень неприятная и надо пытаться идти туда, где нас примут и где мы будет играть официальные матчи», — цитирует Чернышова «РБ Спорт».

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

В феврале нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-cherny-shov-nuzhno-sprosit-u-rukovodstva-rfs-tochno-li-nas-zhdut-v-afk/
Андрей Чернышов
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