Сычев объяснил, почему изменил свое мнение о возможном переходе российского футбола в Азию

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Мнение за было высказано на эмоциях, без анализа ситуации. Доводы тогда были только в том, что нам нужно играть и соревноваться. Но, проанализировав все плюсы и минусы, могу сказать: переход в АФК не очень хороший вариант. Наши игроки смогут расти, только если будут соревноваться на европейском уровне. Так что сейчас нужно оставаться в Европе и ждать», — цитирует Сычева Sport24.

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.