Ари: «В Бразилии мне говорят: «У вас русское гражданство, вы русский!» Это еще больше вселяет патриотизм к России»

Сегодня, 19:54
Бывший нападающий «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива» Ари рассказал, что для него значит быть русским.
Ари получил гражданство России в 2018 году и даже провел 2 матча за национальную сборную.
— Вы говорили, что считаете себя русским. Что вообще для вас значит «быть русским»?
— Когда я вернулся в Бразилию, было чувство, что снова оказался дома. Тем не менее в России произошла большая часть значимых для моей жизни событий. У меня русская семья — дочка, супруга. Когда оформляю здесь какие-либо документы, мне чаще всего говорят: «У вас русское гражданство, вы русский!» Это еще больше прививает мне чувство патриотизма к России: вроде бы я нахожусь на родине, но иностранец.
— Интересный парадокс.
— Я люблю свой город и свою страну, но чувства, что я русский, никуда не делись и не денутся. У многих бразильцев сложилось мнение, якобы русские — очень жесткие и холодные люди. Своим примером показываю им, что это стереотипы. Да, было много историй с расизмом в России, и я тоже прошел через это, но с большой гордостью заявляю, что стал первым темнокожим игроком сборной России. Очень рад, что ситуация меняется в лучшую сторону и к темнокожим со временем стали относиться с меньшей предвзятостью, — заявил Ари Sport24.
Сейчас 36-летний Ари выступает за «Атлетико Сеаренсе» в третьем бразильском дивизионе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования