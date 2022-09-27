Деменко: «Может, лучше возродить сборную России-2? И сделать сборную первой лиги»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко посоветовал РФС воссоздать сборную России-2.

«Будет интересен второй матч против Киргизии? Понятно, что игра, как мне кажется, вновь будет не очень интересной, но посмотреть хочется. У сборной есть проблемы, и такие игры очень важны для тренерского штаба. Но и футболистам это интересно. Ведь нужно искать эту практику, объединять ребят. Все игры сейчас важны.

Может, лучше возродить сборную России-2? И сделать сборную первой лиги, играть главной команде против них? Соглашусь, стоит сделать такие игры. Это будет интересно. Появятся больше кандидатов, ребят будут просматривать, будет больше конкуренции за место в главной команде. Да, я поддержу идею воссоздания второй команды сборной. Игры нужны, это даст больше шансов большему количеству футболистов», — сказал Деменко Legalbet.

Официально вторая сборная России существовала с 2011-го по 2012-й.