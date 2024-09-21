Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 08:50

Горшков о словах Глушенкова про сборную: «Ясно одно — характер у парня непростой»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова о сборной России.

25-летний футболист в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной команды с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют. По словам Глушенкова, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Венделом, Клаудиньо, Вильмаром Барриосом и Матео Кассьеррой.

«Ясно одно — характер у парня непростой. Сказал так — значит, посчитал нужным. Наверное, внутри есть какая-то недосказанность, не вызывают в сборную. По крайней мере он сказал то, что думает. Если бы Глушенкова вызвали в сборную, то такая ситуация бы не возникла. А так как его не вызвали, то он и сказал, что ему лучше тренироваться со своей командой. Напрашиваться в сборную Глушенков не намерен», — сказал Горшков «СЭ».

25-летний Глушенков провел один матч за сборную России: 24 сентября 2022 года он принял участие в товарищеской игре против Киргизии (2:1) и не отличился результативными действиями.

Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Максим Глушенков

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Глава МИД Польши Сикорский отказался от слов о передаче Крыма под мандат ООН
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
Алексей Миранчук поделился первыми впечатлениями от жизни в США
Пожар возник в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА
Что в РФС говорят о «разбане» российского футбола
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Таллина
Сегодня
Вчера
Неделя