Белоус: «У сборной России нет поставленной игры»

Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус раскритиковал игру сборной России в товарищеском матче с командой Ирана (1:1).

«Единственный плюс этого матча заключается в том, что сборная сыграла с достойным соперником, участником чемпионата мира. В остальном — одни разочарования. Зиньковский неплохо начал, но потом откровенно сдулся. А наших звезд, которых едва ли не «Челси» приглашает, и вовсе не было видно. Когда говорят, что иранские футболисты техничнее наших, это неправда. Самое главное — у сборной России просто нет поставленной игры», — сказал Белоус Betonmobile.ru.

Следующий матч россияне проведут против сборной Ирака. Игра пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.