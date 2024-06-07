Игнатьев: «Россия должна выигрывать у Белоруссии минимум в три мяча»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о товарищеском матче с национальной командой Белоруссии.
«Сборная Белоруссии прилично уступает в классе подопечным Карпина. Поэтому о фаворите перед этим матчем говорить не приходится. Сборная России должна выигрывать у Белоруссии минимум с разницей в три мяча, чтобы показать свой уровень. Состав собран сильнейший — приехали все наши легионеры, поэтому есть предпосылки к обилию голов от сборной России», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.
Контрольная встреча пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Матч состоится 7 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени.