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Сегодня, 13:50

Бывший тренер сборной России Игнатьев оценил перспективу участия команды в турнире во Вьетнаме

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Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал возможное участие национальной команды в товарищеском международном турнире во вьетнамском Хошимине.

«Сейчас не до экономики. Если люди экономят, значит, у них нет денег. А если люди соглашаются играть, лишь бы сегодня где-то принять участие, значит, вопрос денег уходит на второй план. Что касается качества противников... Конечно, хочется играть с сборными Франции и Германии, но ситуация складывается таким образом — а сборная должна жить. Чтобы всем было понятно, что сборная у нас есть, и как только шлюзы откроют, мы будем участниками серьезных событий», — цитирует Игнатьева Metaratings.

Ранее «СЭ» сообщал, что в сентябре в городе Хошимин пройдет международный турнир с участием сборных Вьетнама и Таиланда. Третьим участником может стать Россия или Панама.

Сборная России отстранена от участия в официальных международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: Metaratings
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
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