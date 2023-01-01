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Сегодня, 19:54

Каррера: «Мне бы было интересно тренировать сборную России»

Иван Шитик
Корреспондент
Массимо Каррера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, хотел бы он тренировать сборную России.

«В первую очередь поздравляю всех с Новым годом! Хотел бы я возглавить сборную России? Почему бы и нет? Мне было бы интересно тренировать вашу сборную», — заявил Каррера «РБ Спорт».

Итальянский специалист Массимо Каррера покинул «Спартак» в 2018 году. При нем клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в ноябре продлил контракт с национальной командой.

Специалист будет возглавлять сборную до августа 2024 года. Вместе с ним свои контракты продлил весь тренерский штаб.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-mne-by-by-lo-interesno-trenirovat-sbornuyu-rossii/
Сборная России по футболу
Массимо Каррера
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