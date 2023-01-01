Каррера: «Мне бы было интересно тренировать сборную России»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, хотел бы он тренировать сборную России.

«В первую очередь поздравляю всех с Новым годом! Хотел бы я возглавить сборную России? Почему бы и нет? Мне было бы интересно тренировать вашу сборную», — заявил Каррера «РБ Спорт».

Итальянский специалист Массимо Каррера покинул «Спартак» в 2018 году. При нем клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в ноябре продлил контракт с национальной командой.

Специалист будет возглавлять сборную до августа 2024 года. Вместе с ним свои контракты продлил весь тренерский штаб.