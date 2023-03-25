Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал для «СЭ» предложение супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой рассмотреть на должность главного тренера сборной России Доменико Тедеско.

«Почему вдруг вам разонравился Карпин? Почему нужно приглашать человека, который относится к России неадекватно? Он когда был в «Спартаке», хотел побыстрее убежать к себе домой. Ему не хватило мужества сказать, что он не может больше работать в России. Нет, он говорил, что у него жена не может, что он в далеке от нее. Это что за мужик такой? Как он может вернуться сюда, если он не может быть в далеке от жены?

Если Зарема сегодня имеет сегодня такую власть в нашем государстве и, в частности, футболе, то это очень серьезная заявка для нашего президента РФС. Если господин Дюков не справляется с этой должностью, то Зареме надо срочно занимать эту позицию. Я понимаю, что она красивая женщина. Но она должна еще быть и тактичная. А тактичность у нее немножечко хромает. Она не имеет прав говорить такие вещи. Это не ее проблема. Даже при том, что она простой болельщик», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Ранее Зарема Салихова рассказала, что предлагада президенту РФС Александру Дюкову назначит Тедеско вместо Станислава Черчесова.