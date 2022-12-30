Кавазашвили назвал главное разочарование года

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в комментарии для «СЭ» назвал главное разочарование 2022 года.

«Разочарованием года стали санкции, которые ввели незаслуженно УЕФА и ФИФА. Оградили нашу национальную сборную от всех мировых турниров. Это был самый страшный и неприятный период футбольной жизни. Надеюсь, что руководители международного футбола наконец-то одумаются и поймут, что без России нет спорта в мире. И, в частности, футбола. Потому что мы страна огромная, могучая. Мы можем показать только успех своим присутствием на мировых аренах», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

28 февраля ФИФА и УЕФА временно отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за политической обстановки.