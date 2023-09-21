Дасаев поделился мнением о матче между Россией и Камеруном

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о матче между Россией и Камеруном.

«Нормально! Играть-то надо. Хорошо, что есть такие соперники. Надо набирать форму. Когда-то мы все-таки вернемся. Я считаю, что это нормальные, нужные игры», — сказал Дасаев «СЭ».

19 сентября появилась информация о том, что сборная России 12 октября на «ВТБ-Арене» в Москве проведет товарищеский матч с национальной командой Камеруна.

В сентябре национальная команда России из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).