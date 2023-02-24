0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:30

Чорлука рассказал об основной проблеме российских футболистов

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука вспомнил решающий матч отбора ЧМ-2022, в котором хорваты на своем поле обыграли сборную России (1:0).

После той встречи Чорлука заявил: «России в ключевых матчах не хватает яиц».

«Было-было. Я видел по их глазам, что они ждали, чтобы им кто-то что-то подарил в этом матче. Не хотели сами забрать. Они выглядели как-то странно. Не так, как играли до той игры.

Я видел, что они приехали взять одно очко и просто ждали, чтобы игра поскорее закончилась.

Если ты приезжаешь на решающий матч в Хорватию, имея два очка в запасе, то ты это заслужил. Но нужно биться до конца.

И в «Локомотиве» я такое встречал. Неверие в свои силы. Против «Ювентуса», против «Баварии». Ты не хочешь взять эту игру, а ждешь, чтобы она закончилась. Ты близок, но в ключевой момент тебе что-то мешает», — рассказал Чорлука в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

Источник: https://www.youtube.com/@etofootballbro
Ведран Чорлука
Сборная России по футболу
Сборная Хорватии по футболу
ФК Локомотив (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Игроки «Зенита» Клаудиньо и Малком получили российское гражданство
Быстров ответил на слова Мостового о Семаке: «Только дилетант может сказать, что это легко»
Чорлука: «Мне странно было, что Рангник первые пять дней даже ни с кем не здоровался»
Чорлука рассказал о главном разочаровании за время выступления за «Локомотив»
Мойзес: «Мое желание — остаться в ЦСКА»
Журова назвала Акинфеева лучшим футболистом в истории современной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Прокопец заявил, что РФС после решения Верховного суда Швейцарии может обратиться в другие инстанции